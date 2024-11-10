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Знаменитости выставят вещи из личных коллекций на Авито

Знаменитости выставят вещи из личных коллекций на Авито

Источник: Авито Важные новости России за неделю сообщают о том, что на платформе «Авито» в ноябре стартует уникальная распродажа, инициированная Ксенией Собчак, в рамках которой знаменитости представят свои вещи из личных коллекций.

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