Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:22 – Заявления депутата Гончаренко* об уступках России от Украины;12:31 – Зачем канцлер ФРГ Мерц прилетал в Киев?22:18 – Школьные протесты во Франции;29:26 – Встреча политиков в Майами.