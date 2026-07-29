Почему горят видеокарты Gigabyte RTX 4060? Ремонтники нашли вероятную причину, и это не порт HDMI

Видеокарты «убивают» сами себяБразильская мастерская SidNesLON совместно со специалистом по ремонту видеокарт Паулу Гомесом провела расследование случаев выгорания элементов печатной платы у видеокарт Gigabyte GeForce RTX 4060.
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