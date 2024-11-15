ГАИ разъяснила, почему машину может уводить в сторону после шиномонтажа

Большинство водителей в России уже поменяли летнюю резину на зимнюю, однако многие из автомобилистов сразу после шиномонтажа сталкиваются с проблемой увода машины в сторону, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения.
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