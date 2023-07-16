Юрий Кот Итак, смену пола в России запретили законодательно — законопроект приняли в третьем чтении.
Россия на страже традиционных ценностей: принят закон о запрете смены пола
Комментарии
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Ольга Арутюнян
Кто ж этот опросник составил? Условие: А или Б. Варианты ответов - да/нет. Это как? Что "Да", а что "Нет"?
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14 час.
Ольга Арутюнян
Вот все на Собчак обрушились. А намедни тут Анна Ардова призывала народ выйти на баррикады против этого закона. По-моему, в определенных сферах, где "креативцы" варятся в межсобойчиковском бульоне, многие, как члены секты, повредились рассудком.
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14 час.
ВераВерная
Ардова? А ей кто вирус идиотизма передал? Что с этими актерами творится? Совсем ополоумели.
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14 час.
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