Россия на страже традиционных ценностей: принят закон о запрете смены пола

Ольга Арутюнян Кто ж этот опросник составил? Условие: А или Б. Варианты ответов - да/нет. Это как? Что "Да", а что "Нет"?

Ольга Арутюнян Вот все на Собчак обрушились. А намедни тут Анна Ардова призывала народ выйти на баррикады против этого закона. По-моему, в определенных сферах, где "креативцы" варятся в межсобойчиковском бульоне, многие, как члены секты, повредились рассудком.