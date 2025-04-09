РИАН: Михаил Ефремов вышел из колонии

Артист провел в зоне 4 года из семи с половиной, назначенных судом.РИА "Новости" сообщает, что сегодня утром актер Михаил Ефремов покинул стены исправительной колонии в Белгородской области, в которой он отбывал наказание и отбыл по месту прописки.