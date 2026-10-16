Вслед за прохождением атмосферного фронта и небольшим похолоданием в выходные на Петербург с 19–20 октября распространится антициклон с давлением до 1040 гПа, который обеспечит сухую и солнечную погоду без существенных осадков и сильного ветра на всю следующую неделю.