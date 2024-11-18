Скелет без рук нашли в лесу у ручья в Зеленогорске. Останки человека, как стало известно Мойке78, лежали у Звонкого ручья.
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Скелет без рук нашли в лесу у ручья в Зеленогорске. Останки человека, как стало известно Мойке78, лежали у Звонкого ручья.