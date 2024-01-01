"Подземные танки" на китайской границе Заброшенная позиция АВТБ у погранзаставы «Казакевичево».Пишет блогер Дестрой: Сегодня мы расскажем про бывшую позицию Артиллерийского Взвода Танковых Башен, располагавшегося возле пограничной заставы Казакевичево недалеко от Хабаровска, на вооружении которой стояли редкие башни от танков Т-54-1 образца 1946 г.