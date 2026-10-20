Почему первые учения «коалиции желающих» решили провести именно в Польше в ноябре 2026 года, а не ближе к гипотетической линии разграничения? Как получилось, что запрос в 200 тысяч военных за полтора года сжался до полутора тысяч — и кто назвал это «ничем»? Что именно будут отрабатывать в Польше: доставку мира или логистику ввода иностранных войск Читать далее: https://govorit.