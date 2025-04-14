ФСБ задержала украинского агента, доставившего в РФ бомбы для терактов

Сотрудники ФСБ задержали агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, который через Латвию привез в Россию бомбы для совершения терактов, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии