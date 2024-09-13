Экс-сотрудника ЦРУ приговорили к 10 годам тюрьмы в США за шпионаж в пользу КНР

Суд в США приговорил бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Александра Юк Чинг Ма к 10 годам лишения свободы за передачу секретной информации разведке КНР, сообщил 12 сентября американский Минюст.
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