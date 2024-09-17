Ученые назвали возраст, когда люди с сахарным диабетом рискуют умереть от остановки сердца

Эксперты предупреждают: речь идет о сахарном диабете и первого типа, и второго. Исследование показало, что в особой зоне риска молодые люди, которым следует внимательнее следить за состоянием сердца и сосудов.
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