Из-за удара по больнице в Газе вспыхнули протесты по всему миру. Все, что известно

Люди в разных странах пытаются штурмовать здания консульства Израиля и США. Полиция разгоняет протестующих cлезоточивым газом и водометами Тысячи разгневанных людей вышли на митинги к посольству Израиля в Турции, Ливане, Тунисе, Иордане, США и других уголках мира после ракетного удара по больнице в секторе Газа.
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