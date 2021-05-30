Уши, лапы, хвост

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Собаку конфисковали у недобросовестных хозяев. О том, что это маламут, никто не мог и подумать…

Собаку конфисковали у недобросовестных хозяев. О том, что это маламут, никто не мог и подумать…

Эта история случилась в октябре 2018 года. Тогда в приют города Миссисипи привезли конфискованных собак.

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SvetLana
ШОК! Зачем заводить животное? Зачем?
Лариса Дормидонтова
Это не "недобросовестные" хозяева! Это сволочи, гады, мерзавцы - да воздастся им за такие дела точно такими же делами!
Элеонора Коган
Зло к ним вернётся бумерангом.
Лариса Дормидонтова
Очень на это надеюсь!!!
Элеонора Коган
Спасибо добрым людям и,особенно,Сидни за то, что выходила красавчика Одина и оставила его себе!!!!

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