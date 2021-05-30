Собаку конфисковали у недобросовестных хозяев. О том, что это маламут, никто не мог и подумать…

Уши, лапы, хвостВ мире животныхСобаку конфисковали у недобросовестных хозяев. О том, что это маламут, никто не мог и подумать… Эта история случилась в октябре 2018 года. Тогда в приют города Миссисипи привезли конфискованных собак.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSvetLanaШОК! Зачем заводить животное? Зачем?Лариса ДормидонтоваЭто не "недобросовестные" хозяева! Это сволочи, гады, мерзавцы - да воздастся им за такие дела точно такими же делами!Элеонора КоганЗло к ним вернётся бумерангом.Лариса ДормидонтоваОчень на это надеюсь!!!Элеонора КоганСпасибо добрым людям и,особенно,Сидни за то, что выходила красавчика Одина и оставила его себе!!!!Комментировать
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