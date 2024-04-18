История и археология: Какой была реакция грузин на осуждение Сталина, или Что происходило в Тбилиси после разгромного хрущевского доклада

В 1956-м Хрущёв удивил весь мир, поставив «жирный крест» на Сталине. Вдруг выяснилось, что лично Сталин является виновником недоработок и даже множественных преступлений власти, что был лишен компетентности в военных и внешнеполитических вопросах, что уничтожал собственный народ путем репрессий.