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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаутаро – лучший бомбардир Кубка Америки: 5 голов в 6 играх (3 победных мяча)

Лаутаро – лучший бомбардир Кубка Америки: 5 голов в 6 играх (3 победных мяча)

Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2024. В 6 матчах прошедшего турнира форвард сборной Аргентины забил 5 голов, в том числе три – победных.

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