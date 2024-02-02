Договор дарения. Что и кому можно передавать безвозмездно?

Рубрика "Спрашивали? Отвечаем!" "Спрашивали? Отвечаем!" в Telegram фото: РИА Новости/Максим Богодвид Дарственная — популярный способ безвозмездной передачи условно наследуемого имущества между родственниками.
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