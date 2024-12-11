Минобороны: в результате удара ракетами ATACMS по Таганрогу есть пострадавшие

ВСУ атаковали объекты в Таганроге с помощью американских крылатых ракет ATACMS.Министерство обороны России проинформировало о пострадавших среди личного состава в результате падения обломков ракет ATACMS при ракетной атаке ВСУ по объектам в Таганроге Ростовской области.