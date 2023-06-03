Оскорбительный жест: На европейском саммите в Молдавии президенту Украины указали его место

Премьер Люксембурга показал, каково реальное отношение в Европе к Владимиру Зеленскому Александр ГРИШИН Беттель, взяв Зеленского за плечо, развернул президента Украины, и они с Вучичем продолжили свой путь Фото: REUTERS На прошедшем в Молдавии саммите "Европейского политического сообщества" президент Украины Володымыр Зеленский пригрозил тем странам, которые помогают России обходить западные санкции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии