Оскорбительный жест: На европейском саммите в Молдавии президенту Украины указали его место

Премьер Люксембурга показал, каково реальное отношение в Европе к Владимиру Зеленскому Александр ГРИШИН Беттель, взяв Зеленского за плечо, развернул президента Украины, и они с Вучичем продолжили свой путь Фото: REUTERS На прошедшем в Молдавии саммите "Европейского политического сообщества" президент Украины Володымыр Зеленский пригрозил тем странам, которые помогают России обходить западные санкции.