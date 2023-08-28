Уже многие СМИ писали про нациста Ильдара Латыпова, который, работая в аэропорту Домодедово, ради своего развлечения и получения квартальных премий, снимает исключительно русских пассажиров с рейсов, под надуманным предлогом.
Нацист из аэропорта
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"нацист признался, что к пассажирам летящим в Казань, Дагестан и Чечню он относится лояльно,".................... Понятное дело. Насчет Казани не знаю но у нас на СК за такие наезды могут и в больничку отправить. Надолго или нет как получится, точнее на кого нарвешься. Думаю что прокуратуре пора закатать этого пи...ра за гос. измену и пусть попарится особенно если попадет к "пиковым".
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4 час.
НН
Надежда Никитина
Вот тварина узкогрудая. Лоялен к Чечне, Дагестану... осторожная гадина. Но и от русских быть ему битым, думаю.
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1 час.
Вадим Кузнецов
Г-н Латыпов, судя по всему, умышленно нанес пассажирам материальный ущерб, от имени аэропорта Домодедова. Из хулиганских побуждений. И еще следует посмотреть, нет ли там состава по 282 УК РФ. Кто будет компенсировать? Уголовное дело уже заведено? Г-н Латыпов нанес колоссальный имиджевый ущерб аэропорту Домодедово. Кто будет компенсировать?
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56 мин.
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