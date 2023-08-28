Нацист из аэропорта

Дмитрий Гурин

"нацист признался, что к пассажирам летящим в Казань, Дагестан и Чечню он относится лояльно,".................... Понятное дело. Насчет Казани не знаю но у нас на СК за такие наезды могут и в больничку отправить. Надолго или нет как получится, точнее на кого нарвешься. Думаю что прокуратуре пора закатать этого пи...ра за гос. измену и пусть попарится особенно если попадет к "пиковым".