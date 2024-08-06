8-9 августа в Новоаннинском районе состоится одно из самых значимых событий в агропромышленном комплексе Волгоградской области - Всероссийский день поля.
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8-9 августа в Новоаннинском районе состоится одно из самых значимых событий в агропромышленном комплексе Волгоградской области - Всероссийский день поля.