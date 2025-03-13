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Враги Трампа в панике: он выбросил на помойку победу США в холодной войне

Враги Трампа в панике: он выбросил на помойку победу США в холодной войне

Такими темпами, как администрация Трампа отталкивает от себя друзей Америки и услаждает ее врагов, русские вскоре с триумфом отпразднуют — День победы над Америкой — с тостами под водку, фейерверками и артиллерийскими салютами.

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