Польша: Представители авиации объявили, что с вечера возобновились полеты в аэропорту Люблин (LUZ/EPLB) в Люблинском воеводстве и аэропорту Жешув-Ясенка (RZE/EPRZ) в Подкарпатском воеводстве после предыдущих операций польской военной авиации в ответ на российские удары по украинским территориям.
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