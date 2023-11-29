Бочкарёв: Пять образовательных комплексов введены с начала 2023 года в Новой Москве

С начала текущего года пять образовательных комплексов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы, построенные за счет инвесторов, получили разрешения на ввод в эксплуатацию.
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