В Челябинске закроют движение трамваев из центра на ЧТЗ и в Ленинский район

Ремонт трамвайных путей внесет изменения в работу общественного транспорта Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 18 августа начинается ремонт трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского.