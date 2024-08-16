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В Челябинске закроют движение трамваев из центра на ЧТЗ и в Ленинский район

В Челябинске закроют движение трамваев из центра на ЧТЗ и в Ленинский район

Ремонт трамвайных путей внесет изменения в работу общественного транспорта Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 18 августа начинается ремонт трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского.

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