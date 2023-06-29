+1Платформа

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Всё гавно,кроме обманутого Цискаридзе, собрал этот Михаил Кожухов,а кто же получает  помощь, как они стали  подопечны...Михаил Кожухов по...
  • Вадим Диканский
    "На Байкале с квадрокоптера сняли редкого оленя" - а что он делал на квадрокоптере?!? 😆😆😆На Байкале с квад...

Экологический союз и Союз ONE заключили соглашение о сотрудничестве

Экологический союз и Союз ONE заключили соглашение о сотрудничестве

Экологический союз и Союз производителей органической, натуральной и экокосметики (Союз ONE) договорились объединить усилия для совместной просветительской работы — за устойчивое развитие и против гринвошинга в сфере товаров для красоты и гигиены.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх