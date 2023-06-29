Экологический союз и Союз ONE заключили соглашение о сотрудничестве

Экологический союз и Союз производителей органической, натуральной и экокосметики (Союз ONE) договорились объединить усилия для совместной просветительской работы — за устойчивое развитие и против гринвошинга в сфере товаров для красоты и гигиены.
Экологический союз и Союз производителей органической, натуральной и экокосметики (Союз ONE) договорились объединить усилия для совместной просветительской работы — за устойчивое развитие и против гринвошинга в сфере товаров для красоты и гигиены.
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