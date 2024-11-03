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Царьград

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Ученые предупреждают о массовым недомоганиях из-за магнитной бури в ночь с 3 на 4 ноября

Ученые предупреждают о массовым недомоганиях из-за магнитной бури в ночь с 3 на 4 ноября

Длинные выходные в России рискуют быть испорченными сильными магнитными бурями, вызванными вспышками на Солнце.

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