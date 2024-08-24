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Украинский снайпер навел российский «Искандер» на свое подразделение. Он продал данные о дислокации за криптовалюту

Украинский снайпер навел российский «Искандер» на свое подразделение. Он продал данные о дислокации за криптовалюту

Снайпер Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) навел российскую ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер» на пункт дислокации своего подразделения на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

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Комментарии
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Vladimir Kurbatov
Добровольных помощников надо стимулировать хотя бы даже морально!
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