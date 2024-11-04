Где дешевле: в Тверь — лечить зубы, в Турцию — за волосами, в Махачкалу — за носом

Как петербуржцы решают свои стоматологические и эстетические проблемы. Высокие цены на услуги стоматологов и пластических хирургов заставляют жителей Северной столицы отправляться в «медицинские путешествия».
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