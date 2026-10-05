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Регионы России

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Российские банки вправе устанавливать комиссию за обмен монет на банкноты

Российские банки вправе устанавливать комиссию за обмен монет на банкноты

Российские банки имеют законное право взимать комиссию за обмен монет на банкноты. Размер вознаграждения за данную услугу каждая кредитная организация определяет самостоятельно.

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