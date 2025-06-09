Психотерапевт Крашкина: курение увеличивает риск развития психических расстройств

Психотерапевт клиники «Медицина» (АО), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в интервью РИАМО рассказала, что многие люди воспринимают курение как способ расслабиться и снять напряжение, не подозревая, что в реальности никотин лишь усугубляет психоэмоциональное состояние.
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