Психотерапевт Крашкина: курение увеличивает риск развития психических расстройств

Психотерапевт клиники «Медицина» (АО), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в интервью РИАМО рассказала, что многие люди воспринимают курение как способ расслабиться и снять напряжение, не подозревая, что в реальности никотин лишь усугубляет психоэмоциональное состояние.