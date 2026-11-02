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Копеечка - Объявления Донбасса

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Сдам 2 комнатную квартиру 48кв.м на Текстильщике в Донецке - 30 000 руб

Сдам 2 комнатную квартиру 48кв.м на Текстильщике в Донецке - 30 000 руб

Хорошая жилая квартира, не сдавалась ранее. Мебель, посуда, бытовая техника. Окна пластиковые, кухня встроенная, водичка по графику.

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