Сдам 2 комнатную квартиру 48кв.м на Текстильщике в Донецке - 30 000 руб

Хорошая жилая квартира, не сдавалась ранее. Мебель, посуда, бытовая техника. Окна пластиковые, кухня встроенная, водичка по графику.
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