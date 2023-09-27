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Хроника работы спасателей Мангистау за прошедшую неделю

Хроника работы спасателей Мангистау за прошедшую неделю

С 18 по 24 сентября июня подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 41 раз выезжали по тревоге, в том числе семь раз на пожары, 21 - на случаи горения и 13 - на проведение аварийно-спасательных работ.

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