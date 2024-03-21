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Нейробиолог Роберт Лав посоветовал заменить обычное молоко в кофе растительным

Нейробиолог Роберт Лав посоветовал заменить обычное молоко в кофе растительным

Употребление кофе может помочь снизить риск сердечных заболеваний, болезни Паркинсона и диабета. А вот добавлять в напиток молоко не рекомендуется, поскольку в таком случае снижается способность организма усваивать эти продукты и получать из них пользу.

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