В Казахстане задержали 9 треш-стримеров за жестокие эфиры

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана провели рейд против треш-стримеров. К ответственности были привлечены девять блогеров, которые в прямых эфирах допускали нецензурную брань, организовывали опасные пранки, оскорбляли граждан и наносили себе телесные повреждения с целью получения донатов.