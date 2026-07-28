В Казахстане задержали 9 треш-стримеров за жестокие эфиры

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана провели рейд против треш-стримеров. К ответственности были привлечены девять блогеров, которые в прямых эфирах допускали нецензурную брань, организовывали опасные пранки, оскорбляли граждан и наносили себе телесные повреждения с целью получения донатов.
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