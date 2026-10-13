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Царьград

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В Самарской области 97% котельных уже подают тепло в дома

В Самарской области 97% котельных уже подают тепло в дома

К 13 октября в Самарской области запущены 1783 котельные, а тепло поступило в 15 467 многоквартирных домов, 2160 школ и детских садов и 2364 объекта соцсферы, здравоохранения и культуры.

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