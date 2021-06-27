ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 июня 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать восьмое июня две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1170 =Бывают люди, лелеющие в Душе такую доброту, что стоит только намекнуть, они поймут и отогреют =Визуализация — это хороший способ использовать воображение для моделирования или изменения своей Жизни=Во взаимоотношениях трагедия начинается не тогда, когда есть непонимание слов, но… когда молчание непонятно =Главное, выслушивать противоположную точку зрения, а не доказывать с красным лицом свою правоту =Единство есть продукт, способ, средство, результат благополучного взаимодействия человека с обществом =Если вчерашний день был потерян из-за какой-то ошибки, то не потеряйте сегодняшний, вспоминая об этом =Заякорить Энергию — значит, провести её через своё физическое тело и проявить её на Физическом уровне =Каждый образ несёт в себе глубинную суть; эта суть даёт возможность понять предназначение данного образа=Контакт на чистом, изящном, абсолютно универсальном языке всей Вселенной - Энергии безусловной Любви =Наслаждаться тем, что есть, а то, что есть - это то, что нужно - Путь наименьшего сопротивления =Наступают такие огненные времена, что только этика станет единственным средством и гарантией выживания=Не тревожься о том, что дети тебя никогда не слушают… Тревожься о том, что они всегда за тобой наблюдают! =От плохих людей можно научиться, каким не нужно быть, от хороших - какие качества нужно в себе развивать=Проблема может быть проблемой лишь до тех пор, пока вы отвергаете её, пока говорите, что всё должно быть иначе.