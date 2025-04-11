Россияне стали чаще жениться: статистика Росстата

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. В феврале 2025 года увеличилось количество зарегистрированных браков до 52 796, или на 11,9 %, в сравнении с февралем 2024 года, на 9,2 % к январю 2025-го и на 15 % за январь-февраль к аналогичному периоду прошлого года.