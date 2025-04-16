Стратегическая координация между Китаем и Вьетнамом может послужить моделью для государств Центральной Азии -- СМИ Казахстана

Алматы, 15 апреля /Синьхуа/ -- В условиях геополитических трансформаций, нарастающего давления унилатерализма и протекционизма со стороны отдельных держав, Пекин и Ханой демонстрируют твердое намерение выстраивать общую повестку модернизации и справедливого миропорядка.
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