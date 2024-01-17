Три старых боеприпаса обнаружены во Владивостоке

В Снеговой Пади во Владивостокев ходе земляных работ обнаружили ещё три старых боеприпаса. Судя по опубликованной информации в соцсетях, это произошло накануне, 16 января, в тот же день на месте работали сапёры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии