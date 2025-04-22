ВСУ после перемирия пытались четыре раза прорваться в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 апреля, после окончания пасхального перемирия, пытались четыре раза прорваться на территорию Белгородской области, ВС РФ не допустили пересечения госграницы и уничтожили живую силу и технику противника, пишет Telegram-канал «Северный ветер».