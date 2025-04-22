Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    Там в ЕС за глаза надеются на Орбана!) А вдруг он  изменит тактику!? Наверное у них есть в запасе  план  если подобно...Орбан на референд...
  • Leon Dan
    Балабол и показушник. Это очищение надо провести по всей России. А когда лет 5-6 назад ему говорили и передавали доку...Хинштейн: в Курск...
  • Харченко Александр
    А зачем он нужен на параде, если с его слов Сербия сама освободилась от фашистов, позорПутин подтвердил,...

ВСУ после перемирия пытались четыре раза прорваться в Белгородскую область

ВСУ после перемирия пытались четыре раза прорваться в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 апреля, после окончания пасхального перемирия, пытались четыре раза прорваться на территорию Белгородской области, ВС РФ не допустили пересечения госграницы и уничтожили живую силу и технику противника, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх