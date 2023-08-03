В России перестанут продавать кофе Jacobs и чай Pickwick

78.ruБизнес и финансыПодписатьсяВ России перестанут продавать кофе Jacobs и чай PickwickЛокализация брендов для российского рынка в первом полугодии привела к убыткам компании в размере 185 млн евро.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВАВаня АхматЧай с душничкой, с мятой, с мелисой и т. д.Вот это наше!!! А Пиквик якобс и прочая хуерня....Пусть химия эта заграничная уходит в небытие.... Всем добра, здоровья и мира в душе🤗🤗🤗Ответить9 час.ДЗДенис ЗамиловДа и слава богуОтветить5 час.
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