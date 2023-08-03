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В России перестанут продавать кофе Jacobs и чай Pickwick

Локализация брендов для российского рынка в первом полугодии привела к убыткам компании в размере 185 млн евро.

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Комментарии
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ВА
Ваня Ахмат
Чай с душничкой, с мятой, с мелисой и т. д.Вот это наше!!! А Пиквик якобс и прочая хуерня....Пусть химия эта заграничная уходит в небытие.... Всем добра, здоровья и мира в душе🤗🤗🤗
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9 час.
ДЗ
Денис Замилов
Да и слава богу
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5 час.

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