В России перестанут продавать кофе Jacobs и чай Pickwick

ВА

Ваня Ахмат

Чай с душничкой, с мятой, с мелисой и т. д.Вот это наше!!! А Пиквик якобс и прочая хуерня....Пусть химия эта заграничная уходит в небытие.... Всем добра, здоровья и мира в душе🤗🤗🤗