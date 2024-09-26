Выставка к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана откроется в Архангельске первого октября

Планшетная выставка «Мы помним вас, ребята из Афгана…» начнёт работу первого октября — на проспекте Чумбарова-ЛучинскогоОна посвящена 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, 40-летию Архангельской региональной общественной благотворительной организации «Долг» и 30-летию Мемориала «Площадь Памяти» в Архангельске.