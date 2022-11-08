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Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей

Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей

Акционерное общество "Уссурийское предприятие тепловых сетей" оказало поддержку приморским солдатам, находящимся в зоне специальной военной операции.

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