Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей

Акционерное общество "Уссурийское предприятие тепловых сетей" оказало поддержку приморским солдатам, находящимся в зоне специальной военной операции.
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