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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Ретро-концерт “Хорошее настроение” РДК Аэлита

Ретро-концерт “Хорошее настроение” РДК Аэлита 🗓 21 июля, 18:00 📍 Ворошиловская, 2/24 👥 250₽ 👥 Интересный Сочи.

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