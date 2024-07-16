Ретро-концерт “Хорошее настроение” РДК Аэлита 🗓 21 июля, 18:00 📍 Ворошиловская, 2/24 👥 250₽ 👥 Интересный Сочи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ретро-концерт “Хорошее настроение” РДК Аэлита 🗓 21 июля, 18:00 📍 Ворошиловская, 2/24 👥 250₽ 👥 Интересный Сочи.