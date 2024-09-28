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Царьград

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Громкое дело: Главу азербайджанской диаспоры депортируют на родину. Мигранты грозят уехать вместе с ним

Громкое дело: Главу азербайджанской диаспоры депортируют на родину. Мигранты грозят уехать вместе с ним

Главу азербайджанской диаспоры в Архангельской области лишают гражданства "за преступление, связанное с национальной безопасностью России", и депортируют его на родину.

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Комментарии
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наталия мезенева
Только не передумайте, я уже ручкой вслед машу!
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Как страшно! мутанты уедут в свои дикие степи.! Хотя в азерии нет степей, все поймут.
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1 час.
НС
Наталья Середа
Неужели уедут!Очистяться рынки и злачные места, а самое главное все доходы останутся в России.
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40 мин.

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