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Мировое обозрение

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Африка распадается на части: под континентом обнаружен гигантский раскаленный плюм

Африка распадается на части: под континентом обнаружен гигантский раскаленный плюм

Восточно-Африканская рифтовая система — самый масштабный активный разлом на планете, протянувшийся более чем на три тысячи километров от Красного моря до Мозамбика.

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