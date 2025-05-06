Низкие стандарты Гарварда

Низкие стандарты ГарвардаПравительство Соединённых Штатов больше не будет финансировать Гарвардский университет, заявила министр образования США Линда Макмэхон в письме, направленному президенту Гарварда Алану Гарберу.
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