История повторяется: запад сначала смеётся над словами Путина, а потом рыдает

Закон и ПорядокПолитикаПодписатьсяИстория повторяется: запад сначала смеётся над словами Путина, а потом рыдает ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. По сложившейся традиции предлагаю испить чаю с политическими пряниками.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВалерий КучеренкоА ЦБ по конституции навязанной штатами им и подчиняются, о каких успехах в таком случае можно говорить.Ответить9 час.AAntanasА ЦБ РФ подчиняется США.Ответить7 час.Александр РожковПрославлять руководство - это первейшая ваша задача, дарагия таварыщчи! Нет главнее этой задачи! Вот.Ответить25 мин.
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