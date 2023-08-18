Закон и Порядок

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История повторяется: запад сначала смеётся над словами Путина, а потом рыдает

История повторяется: запад сначала смеётся над словами Путина, а потом рыдает

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. По сложившейся традиции предлагаю испить чаю с политическими пряниками.

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Комментарии
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Валерий Кучеренко
А ЦБ по конституции навязанной штатами им и подчиняются, о каких успехах в таком случае можно говорить.
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9 час.
A
Antanas
А ЦБ РФ подчиняется США.
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7 час.
Александр Рожков
Прославлять руководство - это первейшая ваша задача, дарагия таварыщчи! Нет главнее этой задачи! Вот.
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25 мин.

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